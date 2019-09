Matin Première - 02/09/2019

C'est la rentrée aussi pour Matin Premiere !

Dès 6 heures ce lundi matin, une nouvelle équipe vous attend pour découvrir ensemble l'actualité.

Au programme : de l'info, de la musique, des nouvelles rubriques, de nouvelles personnalités et des invités pour se connecter dès le réveil.



François Heureux et sa joyeuse bande vous donne rendez-vous pour décoder le fil de l'actualité, aborder les dossiers de la rentrée et comprendre les enjeux du monde.



Rendez-vous sur La Premiere et sur Auvio ce lundi dès 6 heures

Casting et équipe Animateur François HEUREUX