Matin Première - 30/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Adrien JOVENEAU pour le Beau vélo de Ravel. En ce dernier week-end de vacances, direction Comines-Warneton pour une balade par-delà les frontières, avec notamment un arrêt à Armentières, en France.



06H53 LE MONDE EST PETIT. Valérie DUPONT, correspondante RTBF en Italie. La rentrée des classes de maternelles et de primaires est prévue mi-septembre en Italie. Mais le moment est déjà venu de penser à acheter un Grembiule, le petit tablier que tous les moins de 6 ans portent à l'école. Pourquoi ce tablier suscite-t-il le débat à chaque rentrée scolaire ?



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. 300 professeurs de mathématiques se sont réuni cette semaine à La Louvière lors de leur congrès annuel. Les maths, une matière difficile et pas forcément attractive. Alors, comment donner le goût des mathématiques aux élèves ? Pierre-Yves MEUGENS s'entretient avec Valérie HENRY, présidente de la Société Belge des Professeurs de Mathématiques, en charge de la formation des futurs professeurs de mathématiques à L'UNamur.



07H37 PRESENTATION DE LA RENTREE de LA PREMIERE avec Jacques Cremers, chef de rédaction de La Première et Franck Istasse, chef éditorial de La Première.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Robert VERTENUEIL, président de la FGTB est l'invité de Thomas GADISSEUX. C'est la rentrée de la FGTB. Faute de gouvernement, le syndicat socialiste veut relancer la concertation sociale. Comment Robert VERTENUEIL perçoit-il la situation politique actuelle en Belgique, les blocages, et les alliances qui se profilent ?

