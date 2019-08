Matin Première - 29/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Les humains et les chiens s'apprécient beaucoup et ça dure depuis environ 30 000 ans. On dit même parfois qu'ils se ressemblent...au point de pratiquer un sport ensemble. Gilles GOETGHEBUER nous détaille les sports qu'on pratique avec des chiens ( de la course de chiens de traineaux en passant par le skijoëring ou encore le cani-VTT, de plus en plus populaire en Belgique ).



06H53 LE MONDE EST PETIT. Bernard DELATTRE, correspondant RTBF à Tokyo. Les jeunes Japonais ne sont pas très doués en anglais...ce qui va poser des problèmes lors des prochains jeux olympiques de Tokyo l'été prochain. Pourquoi leur niveau d'Anglais est-il si faible ?



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s'entretient avec Amandine ALEXANDRE, correspondante RTBF à Londres. Les réactions du monde politique et de la presse au Royaume-Uni suite à la décision de Boris JOHNSON de suspendre la Parlement britannique jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines avant la date du Brexit.



07H25 LE COUP DE CŒUR DE LA RENTREE LITTERAIRE d'Africa GORDILLO : De pierre et d'os de Bérangère CORNUT.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Première interview audiovisuelle depuis sa nomination et sa prestation de serment, Barbara TRACHTE est l'invitée de Thomas GADISSEUX.

La nouvelle secrétaire d'État Écolo en charge de la transition économique et Ministre-Présidente de la Commission communautaire française (COCOF), évoquera sa vision pour la région bruxelloise. Comment les Verts comptent-ils faire évoluer la mobilité, le développement économique de la capitale ? Quelle sera la patte Écolo ?

