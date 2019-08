Matin Première - 28/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec le prof de philo Matthieu PELTIER. Le travail pourrait-il un jour disparaître ? C'est une des thèses du philosophe Français André GORZ qui a beaucoup réfléchi à la notion de travail.



06H53 LE MONDE EST PETIT. Amandine REAUX, correspondante RTBF à Abidjan. Pourquoi les tissus traditionnels reviennent-ils à la mode en Côte d'Ivoire ?



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Nicolas BAYGERT, docteur en sciences de l'information et de la communication et enseignant-chercheur à l'IHECS, l'ULB, Sciences Po Paris et au Celsa. L'insulte est-elle devenue la nouvelle arme politique ? Le dernier cas d'école vient du président brésilien Jaïr BOLSONARO, qui s'en est pris, la semaine dernière, à l'âge et au physique de Brigitte MACRON.



07H32 ECO MATIN. Michel GASSEE. La création d'emplois dans les PME explose au 1er semestre en Belgique.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il en Flandre ? Regard au-delà de la frontière avec un personnage médiatique et un agitateur d'idées côté flamand, Rik TORFS. Ancien recteur de la puissante université de Leuven, ancien sénateur CD&V, quel est son regard sur la situation politique, sur l'imbroglio institutionnel, mais aussi le climat au Nord du pays.

