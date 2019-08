Matin Première - 27/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec le notaire Marc VAN BENEDEN. Qu'est-ce qui est prévu en matière d'abattements et de droits d'enregistrement lors de l'achat d'un bien immobilier ? Le point dans les trois régions du pays.



06H53 LE MONDE EST PETIT. Pascal THIBAUT, correspondant RTBF à Berlin. Il y a 20 ans, le gouvernement et le parlement allemand déménageaient de Bonn à Berlin. L'ancienne capitale a-t-elle souffert de ce changement de statut suite à la réunification ?



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. La réforme du droit des successions est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Elle a apporté plus de libertés qu'auparavant. Depuis 1 an, les Belges ont visiblement changé de comportement dans ce domaine. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Sylvain BAVIER, porte-parole de la Fédération des notaires de Belgique.



07H32 ECO MATIN. Michel GASSEE. 22 minutes. C'est le temps que prend le travailleur belge pour manger le midi, soit le moins de temps de tous les travailleurs européens ! Un temps de midi écourté partout en Europe. Mais pour quelles raisons ?



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Grand connaisseur des arcanes européennes, Hughes BAYET décortique la candidature de Didier REYNDERS comme commissaire européen.

L'actuel député fédéral soutiendra-t-il la candidature ? Le parlement doit-il en débattre et l'avaliser ? Certains estiment que c'est une « violation de la constitution », le PS est pour l'instant discret. Pourquoi ?

Cela fait-il partie d'un deal au cœur des négociations francophones ? L'ancien député européen PS reviendra sur les enjeux derrière cette nomination, pour la Belgique mais aussi pour les dossiers européens.

Nous aborderons également le dossier de l'ISPPC avec Hughes BAYET, bourgmestre de Farciennes et l'un des ténors socialistes de la région de Charleroi. La candidature contestée du demi-frère d'Olivier CHASTEL à la tête de l'intercommunale suscite le débat. Que va faire le PS ?

