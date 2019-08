Matin Première - 26/08/2019

06H00 LE JOURNAL De Thomas DE BROUCKER ( 8 minutes ) + METEO

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. En direct. Jean-Philippe DUCART. Dans le domaine de la santé et de l'alimentation, tout est bon pour vendre. Pour preuve l'initiative lancée par Test Achats et qui se nomme ¿les produits Pinocchio¿. C'est assez particulier !

06H19 L'ACTU VIVRE ICI + VIVRE ICI AGENDA CULTUREL, L'actu dans nos régions.



06H30 90 SECONDES D'ACTU. L'essentiel de l'info avec Thomas DE BROUCKERE + METEO

06H32 SPORT PREMIERE - LES RESULTATS.

06H39 SPORT PREMIERE - LE DOSSIER.

06H43 LE GRAND KIOSQUE. Nicolas VANDENSCHRICK LES TITRES DE LA PRESSE - L'INITIATIVE ETONNANTE - LA PERSONNALITE DU JOUR & Michel GASSEE LES TITRES DE L'ACTU ECO.

06H53 LE MONDE EST PETIT. Pascal THIBAUT sur les 20 ans de prise de fonction du Gouvernement allemand.



07H00 LE JOURNAL DE Florence HURNER ( 8 minutes ) + METEO

07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS. C'est LA destination de nombreux migrants qui passent par chez nous : Le Royaume-Uni. Une sorte de but ultime à atteindre et l'espoir pour beaucoup d'entre eux d'y obtenir l'asile et d'ainsi commencer une nouvelle vie. On va tenter avec Martin CAULIER (RTBF) de comprendre si le Royaume-Uni est vraiment LA terre promise pour les migrants. Notre journaliste s'est rendu de l'autre côté de la Manche pour y rencontrer des migrants passés par la Belgique et qui ont réussi à atteindre les côtes britanniques.

07H25 LE COUP DE CŒUR DE LA RENTREE LITTERAIRE. En direct. Nicole DEBARRE. « Âme brisée » de l'écrivain japonais Akira Mizubayashi.



07H30 90 SECONDES D'ACTU L'essentiel de l'info avec Florence HURNER + METEO

07H32 ECO MATIN. Michel GASSEE. Les Bourses ne font plus recette! Alors qu'elles sont censées aider les entreprises à financer leur croissance. La société britannique Schroeders constate qu'il y a de moins en moins d'entreprises cotées sur la plupart des grands marchés boursiers.

07H37 LES COULISSES DU POUVOIR. En direct. Bertrand HENNE



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS