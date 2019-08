Matin Première - 20/08/2019

06H00 LE JOURNAL D'Anne-Sophie BRUYNDONCKX ( 8 minutes )



06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Jean-Claude VERSET. On va parler des enceintes connectées et des assistants vocaux. On savait qu'elles peuvent écouter nos conversations pour les transmettre à Facebook ou Google. Mais elles pourraient, aussi, obéir à des pirates, ...et même menacer nos vies.

06H19 L'ACTU VIVRE ICI + VIVRE ICI AGENDA CULTUREL, L'actu dans nos régions.



06H30 90 SECONDES D'ACTU. L'essentiel de l'info avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX

06H32 SPORT PREMIERE - LES RESULTATS.

06H39 SPORT PREMIERE - LE DOSSIER.

06H43 LE GRAND KIOSQUE. Nicolas VANDENSCHRICK LES TITRES DE LA PRESSE - L'INITIATIVE ETONNANTE - LA PERSONNALITE DU JOUR & Simon BOURGEOIS LES TITRES DE L'ACTU ECO.

06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Direction le Fringe, c'est le festival Off d'Edimbourg. Chloe Goudenhooft //



07H00 LE JOURNAL DE Thomas DE BROUCKERE

07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Hassiba Hadj - Sahraoui, chargée d'affaires humanitaires pour Médecins sans Frontières. Les conditions de vie à bord des navires de sauvetage en Méditerranée posent questions. On peut le voir avec ce qu'il se passe actuellement sur l'Open Arms. Quelles sont les règles sur ces bateaux ? Comment les migrants font-ils pour y vivre après une mission de sauvetage ? Réponses avec Hassiba Hadj-Sahraoui, chargée d'affaires humanitaires pour MSF.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. La tendance est là. Les émigrés sénégalais rentrent pour travailler. Accrochées à l'idée de l'eldorado européen, leurs familles restées au pays peinent à comprendre.

07H30 90 SECONDES D'ACTU L'essentiel de l'info avec Thomas DE BROUCKERE

07H32 ECO MATIN. Simon BOURGEOIS. Les constructeurs automobiles s'intéressent de plus en plus au marché des voitures d'occasion. Chacun crée ou renforce son label ou sa marque "deuxième main", et ils y mettent les moyens.

07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Ce mardi, c'est à La Louvière que s'est rendue Nicole Debarre, à la librairie L'écrivain Public, une des plus anciennes librairies de la région. Voici le conseil de Bernard Saintes.

07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Rachel CRIVELARO. Iront-ils ou pas ? En Wallonie, la note de synthèse d'Elio Di Rupo pour lancer officiellement les négociations entre PS, MR et Ecolo se ferait toujours attendre. En attendant, les Verts ont déposé une note complémentaire. Une manière de se ménager une porte de sortie ou de faire pression sur le PS ? Ecolo qui va devoir aussi composer avec une élection interne pour se choisir de nouveaux co-présidents le 15 septembre prochain. On en parle demain matin avec le député fédéral Georges Gilkinet. Le chef de groupe d'Ecolo commentera également la rentrée parlementaire avec un gouvernement minoritaire.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS