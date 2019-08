Matin Première - 19/08/2019

06H00 LE JOURNAL D'Anne-Sophie BRUYNDONCKX

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Pasquale NARDONE. Le verre "intelligent" : il est capable de décoder n'importe quel chiffre de 0 à 9 écrit à la main.

06H19 L'ACTU VIVRE ICI + VIVRE ICI AGENDA CULTUREL, L'actu dans nos régions.



06H30 90 SECONDES D'ACTU. L'essentiel de l'info avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX

06H32 SPORT PREMIERE - LES RESULTATS.

06H39 SPORT PREMIERE - LE DOSSIER.



06H43 LE GRAND KIOSQUE. Nicolas VANDENSCHRICK LES TITRES DE LA PRESSE - L'INITIATIVE ETONNANTE - LA PERSONNALITE DU JOUR & Michel GASSEE LES TITRES DE L'ACTU ECO.

06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Reportage pour le 16 août sur le Fringe, c'est le festival Off d'Edimbourg.

Comme il dure jusqu'au 26 août, ça reste pertinent. Chloe Goudenhooft // Le Festival Bruxellons au Château du Karreveld se poursuit encore jusqu'au début septembre. Demain, mardi 20 août, vous aurez l'occasion de découvrir la pièce de Thomas Gunzig "Encore une histoire d'amour", un spectacle intimiste, mis en scène par David Strosberg, avec deux excellents acteurs, Anne-Pascale Clairembourg et Alexandre Trocki. Présentation Nicole Debarre



07H00 LE JOURNAL DE Thomas DE BROUCKERE

07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Chloe Goudenhooft, correspondantes à Londres. Ils évoqueront ensemble la situation politique en Grande-Bretagne suite à l'appel de parlementaire demandant à Boris Johnson de convoquer immédiatement le Parlement, actuellement en vacances, pour débattre encore du Brexit..



07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. Installé à Liège, le Giga est un centre de recherche majeur en Belgique. Concentrés sur le biomédical, ses labos interdisciplinaires accueillent des chercheurs du monde entier.



07H30 90 SECONDES D'ACTU L'essentiel de l'info avec Thomas DE BROUCKERE

07H32 ECO MATIN. Michel GASSEE.

07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Comme chaque jour depuis le début des grandes vacances, Nicole Debarre vous propose de découvrir les coups de cœur de libraires indépendants, en format poche, plus faciles à glisser dans ses bagages. Ce lundi, nous nous arrêtons à la librairie Cook and Book, à Bruxelles. Voici le conseil-lecture de Louise Rouard.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Rachel CRIVELARO. Entre la N-VA, l'Open-Vld et le CD-V, les négociations sont en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement flamand. Mais est-ce une bonne affaire pour le CD&V que d'embarquer à bord d'une « coalition de perdants » comme l'a déjà qualifiée l'opposition? Pour rester au pouvoir, le CD&V doit-il aussi accepter une note De Wever plus dure en matière d'immigration et d'intégration ? Le 26 mai dernier, les démocrates-chrétiens flamands ont enregistré le pire score électoral de leur histoire, aujourd'hui le parti traverse une véritable crise existentielle, certains en interne en appellent à un changement de logiciel. Ou va le CD&V ? On pose la question à Sammy Mahdi, le président des jeunes CD&V. Il est l'invité de Matin Première.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS