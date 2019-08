Matin Première - 09/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Adrien JOVENEAU pour le Beau vélo de Ravel à Saint-Hubert. Le parcours de ce samedi est plus court que d'habitude : 25 kilomètres qui mèneront notamment les cyclistes au magnifique domaine de Mirwart. Le concert du soir est assuré par KID NOIZE.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Nicolas LEJMAN. Après Les Misérables de Victor HUGO l'année dernière, l'esplanade de la citadelle de Namur accueille cette année une autre œuvre de l'écrivain Français : Marie TUDOR, interprétée par la troupe namuroise Théâtre Jardin Passion.

Eric BUSSIENNE pour la 35ième édition du Gaume Jazz Festival à Rossignol ce week-end. Jean-Pierre BISSOT nous parle des trois têtes d'affiche : l'organiste Rhoda SCOTT, le chanteur et guitariste Brésilien LENINE & l'artiste de l'année aux Victoires du Jazz 2017, Thomas de POURQUERY.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s'entretient par téléphone avec Aude MERLIN, chercheuse au Centre d'étude de la vie politique (Cevipol), à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la Russie. La guerre dans l'Est de l'Ukraine continue. Les combats ont encore fait quatre victimes des victimes mardi, quatre soldats ukrainiens tués lors d'une attaque de séparatistes pro-russes. Le nouveau président de L'Ukraine, Volodymyr ZELEMSKY, a contacté Vladimir POUTINE pour lui demander d'intervenir auprès des séparatistes. ZELEMSKY aurait également appelé Emmanuel MACRON. Depuis 2014, 13 000 personnes sont mortes dans l'Est de l'Ukraine, où un conflit contre des séparatistes pro-russes a éclaté après le soulèvement populaire du Maïdan, ayant conduit au départ d'un gouvernement pro-russe à Kiev, suivi de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou. Comment les belligérants pourraient-ils arriver à s'entendre ? Qui est Volodymyr ZELEMSKY ? Est-il pro-Russe, neutre ou pro-Occident ?

07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. Guillaume THIBAULT de RFI au Sénégal. Comme dans d'autres villes d'Afrique de l'Ouest, Dakar a également son quartier Chinois. La communauté semble très renfermée. Lui CHEN fait exception à la règle. Cette jeune femme de 28 ans se sent comme chez elle à Dakar. Pour s'intégrer, elle passe par l'apprentissage de la musique, sa grande passion.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Muriel BOCKEN de la librairie La compagnie des mots à Nivelles : La tristesse des éléphants de JOodi PICOULT.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Le GIEC tire une fois encore la sonnette d'alarme : la planète est surexploitée, et si l'homme ne modifie pas radicalement ses techniques agricoles et ses habitudes alimentaires, le réchauffement climatique va s'accentuer et la sécurité alimentaire sera menacée. Pour analyser ce dernier rapport alarmant, le climatologue Jean-Pascal Van YPERSELE est l'invité de Rudy HERMANS ce vendredi.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS