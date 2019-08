Matin Première - 08/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Julien ANNART, détaché pédagogique jeu vidéo auprès de FOr'J ( Fédération de maisons de jeunes et organisation de jeunesse ). Donald TRUMP met en cause les jeux vidéos dans les tueries de masse aux Etats-Unis. A-t-il raison ? Les jeux vidéo encouragent-ils la violence ? Qu'en disent les nombreuses études sur le sujet ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Barbara SCHAAL. En route sur la Vennbahn, une ancienne ligne de chemin de fer qui reliait autrefois Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à Trois Vierge au Luxembourg. Cette ligne délaissée au milieu des années 80, est devenue depuis une piste cyclable. Elle est également accessible à pied ou même en draisine. La Vennbahn a une particularité : bien qu'elle pénètre 5 fois en Allemagne, elle fait partie intégrante du territoire belge.

Isabelle PALMITESSA pour le week-end de la nuit des étoiles organisée par l'équipe du PASS à Frameries et le club d'astronomie Olympus de l'UMons ces 10 et 11 août. Rencontre au planétarium d'amoureux du ciel, en plein préparatifs...



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. La Croix-Rouge de Belgique a réalisé une grande enquête avec Ipsos sur ce que pensent les Belges du Droit International humanitaire. Que peut-on faire ou pas en temps de guerre ? Peut-on assiéger des civils ? Peut-on menacer les services de santé, etc Pour évoquer les résultats de cette enquête, Pierre-Yves MEUGENS reçoit Julie LATOUR, experte en Droit International à la Croix-Rouge de Belgique.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. Il y a 25% d'étrangers en Suisse, un des taux les plus élevés du monde. La naturalisation restrictive et l'inappétence de devenir Suisse explique en grande partie cette situation. Ca n'empêche pas les non-suisses de s'impliquer dans la vie locale. Frédéric MAIRY, un Belge, a été élu à la tête de la commune de Val-de-Travers, dans le canton de Neuchâtel. Etienne KOCHER de la RTS l'a rencontré.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Joël BRAM de la librairie UOPC à Bruxelles : La plénitude du vide de Trinh Xuan Thuan.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Intégration de nouvelles compétences, mesures d'économie, évolution des méthodes de travail, simplification et numérisation des procédures, modernisation de la communication : les défis à relever sont nombreux pour l'administration. Habituellement discrète dans les médias, l'invitée de Rudy HERMANS ce jeudi est Sylvie MARIQUE, Secrétaire générale du Service public de Wallonie et de ses 10.000 travailleurs.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS