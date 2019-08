Matin Première - 07/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Sophie BREMS. Pourquoi les poules n'ont-elles pas de dents ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Bruno SCHMITZ pour les Feux de Laeken. Les 5 prochains vendredis, l'Atomium s'illuminera de mille couleurs grâce à un feu d'artifice tiré à 23 heures. Avant ce feu d'artifice, dès 18 heures, de nombreuses activités sont proposées aux petits et aux adultes &

Nicole DEBARRE. Si vous êtes en vacances à la côte, voici un musée à découvrir, à Saint-Idesbald. C'est le Musée Paul Delvaux, qui s'est ouvert initialement en 1982. Ancien hôtel-restaurant niché dans une typique maison de pêcheur, Het Vlierhof a subi depuis de nombreuses transformations puisqu'il abrite maintenant 1 000m² d'exposition.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s'entretient par téléphone avec Sabrina SCARNA, avocate spécialisée en droit fiscal au cabinet Tetra Law. La banque HSBC accepte de payer près de 294,4 millions d'euros à la Belgique, une transaction-record. Pour éviter un procès en correctionnelle, la filiale suisse de la banque HBSC a préféré cette transaction. HSBC est Inculpé de fraude fiscale, de blanchiment et d'exercice illégal de la fonction d'intermédiaire financier. C'est le consortium de journalistes ICJ qui révélait en 2015 l'existence de ces fraudes. Pourquoi la banque accepte-t-elle une telle transaction ?



07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. En vingt portraits sensibles, les rédactions des Médias Francophones Publics vous invitent à découvrir une partie de cette réalité. Une série inédite de portraits de France Inter, la RTS, ICI Radio Canada, RFI et la RTBF. Françoise DUBOIS, RTBF. Les mouvements migratoires du sud vers le nord de l'Europe se sont fortement développés. 17 000 médecins grecs ont quitté leur pays. Théodore PIEROS est l'un de ceux-là. Il exerce dans trois cabinets médicaux à Bruxelles mais suit très attentivement la situation de son pays d'origine. Grâce au projet ARGO unité mobile de soins, une collaboration d'hôpitaux de Liège et Bruxelles, il apporte un peu d'aide médicale dans les villages isolés de Grèce.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Delphine HIERNAUT de la librairie Le Chat Botté, à Rixensart : Blood song d'Anthony RYAN.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Loin du scénario dont il rêvait, le PS négocie en ce moment avec le MR en Wallonie et a été invité à se mettre autour de la table avec la N-VA au niveau fédéral.

Pour évoquer ces discussions, l'invité de Rudy HERMANS ce mercredi est André FLAHAUT, ancien président de la Chambre et ministre sortant du Budget en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS