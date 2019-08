Matin Première - 06/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Sophie BREMS. Pourquoi les poissons clowns - les poissons colorés qui vivent dans les mers chaudes - n'ont-ils pas tous le même nombre de rayures blanches ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Philippe COLETTE. Le festival du théâtre de Spa commence ce mercredi. En 60 éditions, le festival a fortement évolué en s'ouvrant à d'autres disciplines que le théâtre. Et la diversité de programme s'accentue encore cette année avec du cirque, des concerts, un roman-photo en plein air, de la danse ou encore des spectacles humoristiques.

Catherine TONERO pour le festival bruxellois Musicorum - anciennement Les Minimes - qui propose tous les midis, de 12h15 à 13h, des concerts de musique et de chant classique, aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. C'est jusqu'au 31 août et c'est gratuit !



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit David BERTRAND. La Transcontinentale race existe depuis 2013. Cette course d'environ 4000 kilomètres à vélo traverse cette année l'Europe d'est en ouest, de Bourgas en Bulgarie jusqu'à Brest, en France. Pour la première fois, c'est une femme qui va gagner. A presque 24 ans, Fiona KOLBINGER devrait arriver à Brest cette nuit. La jeune cycliste allemande, chercheuse en oncologie, a parcouru 350 kilomètres par jour, en totale autonomie. Après 10 jours de route, elle va s'imposer devant 263 concurrents, principalement des hommes. C'est quoi exactement la Transcontinentale ? Comment est-il possible de parvenir à un tel effort physique ?



07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. Dorothée GIROUX d'Ici Radio Canada. Rencontre de Kim THUY, Vietnamienne, qui, comme des centaines de milliers de ses compatriotes, à fuit son pays il y a 40 ans, sur une embarcation de fortune. Kim THUY a trouvé asile au Canada. Il y a 10 ans, elle s'est inspirée de son passée de réfugiée pour écrire son premier roman : RU.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur d'André LETO, libraire à Mons : Job, roman d'un homme simple de Joseph ROTH.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Le PTB ne participe pas aux discussions politiques actuelles, Ecolo est exclu des tractations du moment au Fédéral, et le PS négocie avec le MR. On est donc loin des coalitions de clairement de gauche que Thierry BODSON appelait de ses vœux. Le secrétaire général de l'Interrégionale wallonne de la FGTB est l'invité de Rudy HERMANS ce mardi.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS