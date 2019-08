Matin Première - 05/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Pasquale NARDONE. À l'aide d'un micro quantique, des chercheurs sont parvenus à compter le nombre de phonons dans une onde sonore. Le système pourrait constituer la base d'un nouveau type d'ordinateur quantique.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Nicole DEBARRE pour Une vie sur mesure de Cédric CHAPUIS, un spectacle atypique pour son humour, sa poésie et son humanisme, avec sur scène le jeune musicien Pierre MARTIN. A voir dans le cadre du festival BRUXELLONS, au château du KARREVELD, ce lundi soir et les 13 et 14 août.

Frédéric FAUX, correspondant RTBF en Suède. A Stockholm, vous pouvez assister ou participer à des sessions de Friskis et Svettis. L'été, il y en a 4 ou 5 par semaine dans les Parcs. Friskis et Svettis est une sorte de gymnastique en musique.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Wahoub FAYOUMI. Le tourisme des séries est en nette augmentation. Les lieux de tournage voient affluer de plus en plus de visiteurs. C'est notamment le cas à Naples pour la série Gomorra ou encore en Angleterre pour Downtown Abbey.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. Katja BITSCH, de la RTS a rencontré Fikrey, un apprenti chimiste de 22 ans originaire d'Erythrée qui a eu la chance de rencontrer un couple de Lausannois qui lui ont ouvert la porte. Il a déjà pu suivre une année d'apprentissage de laborantin chimiste chez Nestlé et espère finir ses études.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Béatrice STASSEN, de la librairie Les Augustins, à Verviers : "Une Odyssée" de Daniel MENDELSOHN.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Herman De CROO est l'invité de Rudy HERMANS ce lundi. Le ministre d'Etat revient d'un voyage au Congo, où il a notamment rencontré le président Félix TSHISEKEDI, alors qu'un accord vient d'intervenir pour la constitution du nouveau gouvernement dans lequel le clan Kabila est largement représenté. L'ancien président de la Chambre évoquera aussi la situation politique belge et les négociations en cours en Flandre et au Fédéral.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS