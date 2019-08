Matin Première - 02/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Jean-Paul DUCART, porte-parole de Test-achats. Il y un an, le personnel de Ryanair partait en grève. 172 vols ont été retardés ou annulés. 45 000 passagers n'ont, pour la plupart, pas été indemnisées et la compagnie irlandaise refuse de les rembourser. Les procédures individuelles n'aboutissant pas, Test-achats a décidé de mener une action collective devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Que demande l'association de défense de consommateurs ? Quand ces passagers lésés peuvent-ils espérer avoir gain de cause ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Eric BUSSIENNE pour le Gouvy jazz et blues festival, qui aura lieu ce week-end à la ferme de la Madelonne de Sterpigny. Claudy LENTZ, le créateur de l'événement, nous parle des spécificités et des temps forts de cette 40ième édition & Michael SCHOLZE. Une programmation éclectique, des artistes venus de plus de 20 pays différents. C'est Esperanzah, à l'Abbaye de Floreffe. Le festival alternatif ouvre ses portes ce vendredi jusqu'à dimanche. Jean-Yves LAFFINEUR, le programmateur, nous livre ses coups de cœur



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Quelles sont les conditions d'enfermement des prisonniers en Belgique ? Quelles sont leurs activités ? Peuvent-ils travailler ? Le système pénitentiaire en Belgique est-il bien organisé ? La prison d'Ittre vient d'être scruté au peigne fin par les membres de la commission de surveillance. Quels sont les constats et recommandations de cette commission ? Pierre-Yves MEUGENS reçoit Thierry MARCHANDISE, ancien procureur du Roi de Charleroi, juge de paix émérite et membre de la commission de surveillance de la prison d'Ittre.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur d'Eva DELBEKE, de la librairie Au P'tit Prince : L'aile des vierges de Laurence PEYRIN.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Ministre-président du gouvernement de la Communauté germanophone pendant 15 ans, Karl-Heinz LAMBERTZ est l'invité de Rudy HERMANS ce vendredi matin. Cet ex-émissaire royal évoquera la situation actuelle au niveau fédéral. Devenu président du parlement germanophone, il expliquera aussi comment son assemblée travaillera bientôt en parallèle avec des citoyens tirés au sort.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS