Matin Première - 01/08/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Gilles GOETGHEBUER pour le documentaire d'Asif KAPADIA consacré au footballeur argentin Diego MARADONA.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Thomas DECHAMPS nous emmène à l'Ouest de la province de Hainaut, pour une balade unique à travers le Parc des plaines de l'Escaut. Il est allé découvrir le promenoir des cimes, une étrange passerelle à travers la forêt, et, ce qu'on appelle la Mer de Sable & Sarah DEVAUX pour le Ronquières festival ce week-end. 26 artistes se produiront sur les deux scènes du plan incliné, avec en tête d'affiche Zazie ou encore Eddy DE PRETTO. La part belle sera également faite aux nouveaux artistes.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Les manifestations continuent à Hong Kong malgré l'interdiction des défilés par la police. Les Hongkongais protestent depuis le 9 juin pour s'opposer au projet de loi sur l'extradition vers la Chine continentale de citoyens de Hongkong. La Chine où les actes de violation des droits humains. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Philippe GIVRON, coordinateur Chine pour Amnesty International.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. Isabelle PALMITESSA. Le portrait de Kela CANKA, violoniste altiste, qui a quitté, seule, l'Albanie à 15 ans, fuyant le chaos et la violence de l'ère post-communiste. Elle fait partie depuis 2012 du prestigieux Orchestre royal de chambre de Wallonie. De son passé, elle retient surtout les bons moments...



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Guy PIERRARD, de la librairie Oxygène à Neufchateau : Les amnésiques de Géraldine SCHWARZ.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Elle a remplacé la très médiatique Manuela CADELLI, il y a 3 mois à la présidence de l'Association syndicale des magistrats. Elle se dit plus discrète, mais partage les mêmes valeurs et les mêmes combats, pour une justice de qualité accessible à tous. Marie MESSIAEN est l'invitée de Rudy HERMANS.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS