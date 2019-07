Matin Première - 31/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Jean-Claude VERSET. Pourquoi les pannes des réseaux sociaux pourraient devenir de plus en plus nombreuses ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Charlotte LEGRAND. En quelques décennies, le matériel agricole s'est fortement modernisé. Comment travallait-on dans les champs avant ? Comment battait-on le blé ? Ce week-end, 250 bénévoles redonnent la vie aux outils d'autrefois lors des 45ième Moissons à l'ancienne à La Hamaide, dans la commune d'Ellezelles & Matthieu VAN WINCKEL pour La Louvière Plage, du 31 juillet au 25 août.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. La 4G sera saturée dès la rentrée 2019 à Bruxelles. Plusieurs quartiers de Bruxelles pourraient être privés d'une connexion performante. Si la norme n'évolue pas, la congestion pourrait être totale début 2022. C'est la Fédération des opérateurs télécoms qui tire la sonnette d'alarme. En cause, l'augmentation des données mobiles. Pierre-Yves MEUGENS s'entretient avec Pascal POTY, expert à l'Agence wallonne du numérique. Le point sur les enjeux technologiques et économiques des réseaux 4 et 5 G.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Martine HUYGENS, de la librairie Mot Passant à jette : Bleu de Delft de Simone VAN DER VLUGT.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Pierre-Frédéric NYST est l'invité - en direct de Namur - de Rudy HERMANS. Le président de l'UCM tirera le bilan des soldes d'été.

Mais l'organisation représentative des indépendants et des PME francophones a aussi été reçue par les informateurs royaux. Et elle met la pression sur les partis politiques. Pas question d'une crise de longue durée !

