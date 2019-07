Matin Première - 30/07/2019

06H19 L'ACTU VIVRE ICI + VIVRE ICI AGENDA CULTUREL, L'actu dans nos régions.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Depuis quelques années, les guinguettes sont de retour dans les Parcs bruxellois. Cette année, deux nouvelles guinguettes ont vu le jour, l'une au Rouge-Cloître et l'autre au Parc de Laeken. Cette dernière est probablement la moins connue de toutes. Catherine TONERO est allé constater l'ambiance qui y règne.

Nicole DEBARRE. Le musée Emile VERHAEREN à Saint-Amand, en Flandre, propose régulièrement des expositions temporaires, en lien avec le poète Belge. Jusqu'au 1er septembre, des aquarelles du peintre anglais Michael BASTOW y sont exposées, des aquarelles en relation avec le recueil posthume Belle chair, publié 16 ans après le décès de VERHAEREN.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Benjamin VISEE, adjoint à la présidence des Scouts Baden Powell de Belgique. De nombreux camps de scouts se sont établis à Graide, un village de 350 habitants, près de Bièvre, en Province de Namur, aux grands désespoirs des habitants qui se plaignent des nuisances provoquées par ces scouts. L'arrivée des mouvements de jeunesse a triplé la population de Graide. Pourquoi concentrer tant de scouts en un seul endroit ? Comment gère-t-on des centaines de scouts ? Le scoutisme attire-t-il encore les jeunes ?



07H32 ECO MATIN. Michel GASSEE. La plateforme digitale belge HELPPER a le vent en poupe. HELPPER aide les personnes âgées, handicapées ou malades à trouver dans leur quartier des gens susceptibles de les aider. HELPPER est active à Anvers, Gand et Bruxelles.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. La mission des 2 informateurs royaux a été prolongée jusqu'à la rentrée ce lundi. Ils poursuivent dès à présent leur travail discret pour tenter de tisser des liens entre des partis qui n'étaient pas destinés à s'entendre, comme le PS et la N-VA. Les chances de réussir sont-elles réelles, ou les semaines estivales seront-elles perdues ? Et durant ce nouveau délai, la formation des gouvernements régionaux va-t-elle s'accélérer ? Pour répondre à ses questions, le politologue de la VUB Dave SINARDET est l'invité, depuis Anvers, de Rudy HERMANS.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS