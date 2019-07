Matin Première - 29/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Pasquale NARDONE. Pourquoi la leucémie est-il le cancer le plus courant chez les enfants ? Un chercheur britannique - Mel GRAEVES - étudie la question depuis 30 ans.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Lise VERBEKE pour le prestigieux son et lumière à la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, dans le Nord de la France. Tous les soirs, les 400 statuettes d'une des plus grandes cathédrales gothiques d'Europe s'habillent de toutes les couleurs // // Sébastien FARCIS, correspondant RTBF en Inde. Visite d'un atelier de couture dans le vieux DELHI, menée par des anciens orphelins, des enfants payés 1 euro par jour pour leur travail ! C'est une association qui sauve ces enfants de leurs conditions qui organisent ces visites. Le but est de montrer aux touristes les réalités cachées de cette grande ville.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s'entretient avec Marianne LEROUGE, responsable générale chemin de fer à la CSC Transcom. Avec l'association de voyageurs navetteurs.be, le syndicat chrétien lance une enquête concernant la décision de la SNCB de réduire les heures d'ouverture de certains guichets de gare. Des actions de sensibilisation seront menées ce lundi matin à Mons et Liège. D'après la SNCB, les voyageurs préfèrent acheter de plus en plus souvent leur ticket de train sur les sites internet ou via les automates. Les deux organisations pensent que la SNCB veut obliger les voyageurs à changer leur comportement.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. NOUS, MIGRANTS. La réalité des flux migratoires est diverse, mais leur moteur est toujours la perspective d'une meilleure vie. Avec ce que cela implique de déracinement et d'efforts d'adaptation. En vingt portraits sensibles, les rédactions des Médias Francophones Publics vous invitent à découvrir une partie de cette réalité. Une série inédite de portraits de France Inter, la RTS, ICI Radio Canada, RFI et la RTBF. Dominique ARNOLDI d'ICI Radio Canada. Caroline Xu s'est réfugié sur la côte ouest du Canada après le massacre de Tiananmen. Elle ne se reconnaît pas dans la vague récente de migrants chinois fortunés et nationalistes.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Patrick DE MUNTE de la librairie D-Livres à Dinant : Mon chien stupide de John FANTE.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Plus de 2 mois après les élections, les informateurs royaux remettront un nouveau rapport au palais ce lundi. Avant cela, ils tentent toujours d'assoir à une même table les présidents des principaux partis, notamment ceux du PS et de la N-VA qui semblent pourtant irréconciliables. Et les Verts, entrent-ils en ligne de compte ? Comment y voir clair entre les mains tendues et les portes fermées ? Et en Wallonie, où en sont les discussions à trois ? Pour faire le point sur les négociations à différents étages, Rudy HERMANS reçoit Georges-Louis BOUCHEZ, délégué général du MR.

