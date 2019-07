Matin Première - 26/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Adrien JOVENEAU pour l'étape du Beau vélo de Ravel qui partira de Wavre. Un circuit de 25 kilomètres assez plat ce samedi dès 13h, en Hesbaye brabançonne, à la découverte de merveilles de notre patrimoine : le Wawa, une ancienne ligne vicinale, la château Lambermont ou encore la traversée du bois de l'Auzelle à Louvain-la-Neuve. Et en apothéose, un concert de Typh BARROW.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Nicole DEBARRE pour le Dinant Jazz Festival. Durant trois jours ce week-end, plusieurs styles de jazz seront représentés dans le Parc Saint-Norbert de l'Abbaye de Leffe avec des pointures comme l'organiste Rhoda SCOTT, Manu KATCHE et Steve HOUBEN mais aussi de nombreuses jeunes découvertes Belges & François CORBIAU pour le Hello festival, qui remplace Bruxelles les Bains, du 25 juillet au 25 août. Quatre quartiers de la capitale ( Place du Congrès, Square Ambiorix, Square Leopold et Place Peter Benoît ) proposent successivement des activités très diversifiées : concerts, sport, cinéma, visites guidées, cours de danse, ateliers pour enfants.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Alvaro OLEART, collaborateur à l'Institut d'études européennes de l'Ulb et chercheur à la Vrije Universiteit d'Amsterdam. Pedro SANCHEZ, le chef du gouvernement espagnol sortant, n'a pas réussi à former une coalition avec la gauche radicale de PODEMOS. Les socialistes et Podemos s'accusent mutuellement d'avoir bloqué la formation d'un gouvernement. Il a pointé Pablo IGLESIAS - le chef de PODEMOS - comme responsable de cet échec. Vainqueur des législatives au printemps dernier avec seulement 123 sièges sur 350, SANCHEZ a besoin d'une alliance pour rester à la tête du gouvernement espagnol. Sans l'assentiment des partis régionaux dont les indépendantistes de Catalogne et pour former une majorité. Si une solution n'est pas trouvée d'ici au 23 septembre, les Espagnols pourraient retourner aux urnes.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Après la lune, il est temps d'aller voir plus loin. Mars est la prochaine planète à conquérir. Mais comment faire ? Des simulations de missions sont organisées dans le désert de l'Utah aux Etats-Unis. Plusieurs scientifiques de l'UCL ont participé l'année dernière à un exercice grandeur nature.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur d'Isabelle PAULUS, de la librairie CORMAN à Ostende : Couleurs de l'incendie de Pierre LEMAITRE.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Certains annonçaient un gouvernement wallon pour fin juillet, mais toujours pas de fumée blanche alors que la trêve estivale s'annonce. Le trio PS-Ecolo-MR a-t-il néanmoins enregistré des avancées ou au contraire achoppe-t-il toujours sur des points de blocage ? La note Coquelicot - PS-Ecolo - est-elle vraiment conciliable avec le programme du MR ? Rachel CRIVELLARO fait le point demain avec Jean-Luc CRUCKE, MR, ministre wallon sortant du Budget.

