Matin Première - 25/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Jean-Claude VERSET. Le Li-Fi est une variation du Wi-fi. Comment fonctionne cette technique ? Quels sont les avantages de ce Wi-Fi lumineux ? Le Li-Fi est-il dangereux pour la santé ? Quand pourrons-nous utiliser le Li-Fi ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Cathy MASSART pour le festival Supervue sur le terril PIRON à Saint-Nicolas, sur les hauteurs de Liège. Supervue réuni une cinquantaine d'artistes venus des quatre coins de la Belgique. L'ancien site du charbonnage accueillera ce week-end des musiciens et chanteurs, exposera des œuvres d'arts plastiques et numériques, et, nouveauté cette année, un pique-nique géant est au programme.

Benoît FEYT & Benoit HOREMANS. Une initiation au kayak à Bruxelles ? C'est possible sur le canal, à Anderlecht, pendant tout l'été.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Fred GERAND, head of radio à la RTBF. Les radios de la RTBF - via la plateforme RadioPlayer intégrée - sont de nouveau disponibles sur les enceintes connectées Bose. Les enceintes connectées, comment ça marche ? Ce mode de diffusion est-il important pour la radio ?



07H25 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. C'est l'ingénieur Wernher VON BRAUN, un ingénieur allemand et ancien nazi, récupéré par les Américains, qui a inventé la fusée Saturne 5, les lanceurs des fusées Apollo. Et il imagine déjà le futur, la nouvelle manière de voyager dans l'espace. Il invente la navette spatiale. Depuis, les navettes ont été délaissés par la NASA. C'est maintenant des jeunes investisseurs privés un peu fous qui se lance à l'assaut de l'espace.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, Les rêveurs d'Isabelle CARRE, le roman coup de cœur de Pierre BODSON de la librairie Le temps libre à Libramont.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Les explications pour justifier le dérapage budgétaire ne l'ont pas convaincu. L'absence de gouvernement fédéral, c'est un peu court, estime le député Ecolo Gilles VAN DEN BURRE. Est-ce que pour autant les Verts sont prêts à jouer à la majorité de secours pour régler l'urgence ? En Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, les rencontres entre PS, Ecolo et MR se poursuivent mais pour quel résultat ? Les Verts sont-ils tous d'accord pour monter dans un gouvernement où ils ne sont numériquement pas indispensables ? On pose la question demain à Gilles VANDEN BURRE, invité de Rachel CRIVELLARO.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS