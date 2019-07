Matin Première - 24/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Benoît GODART, porte-parole sécurité routière et mobilité à l'Institut VIAS. Les accidents provoqués par les conducteurs fantômes marquent souvent les esprits parce qu'ils sont souvent graves. Le nombre d'accidents dus à ces conducteurs fantômes a-t-il augmenté ces dernières années ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Véronique FIEVET pour le festival Vaux-Hall Summer, du vendredi au dimanche, jusqu'au 11 août au Parc de Bruxelles & Najet BENRABAA, correspondante RTBF en Colombie. La ville de Medellin est connue pour ses narcotrafiquants. Une autre activité fait pourtant partie intégrante de la culture de la ville : le tango grâce à Carlos GUARDEL.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS reçoit Marie ARENA, députée européenne à la Commission commerce internationale du Groupe Socialiste et Démocrate. Les députés français ont ratifié ce mercredi l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Cet accord commercial est déjà appliqué partiellement en Europe depuis septembre 2017. Chez nous, on se souvient qu'en 2016 la Wallonie s'était opposé au traité.

38 Assemblées nationales et régionales d'Europe doivent le ratifier. Treize Etats l'ont déjà fait. Pourquoi ce traité est-il controversé ?



07H25 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Le 26 juillet 1971, lors d'une mission Apollo 15, une statuette de l'artiste Belge Paul Van HOEYDONCK est envoyée sur la lune.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le conseil lecture d'Elsa HENIN, de la librairie Long Courrier à Tilff : Patricia de Geneviève DAMAS.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Le casting ministériel socialiste à la Région bruxelloise à fait grincer des dents. Certains ont dénoncé l'opacité de la direction du Parti socialiste bruxellois. Deuxième score socialiste à Bruxelles, Rachid MADRANE a été élu un peu par surprise à la présidence du Parlement Bruxellois. Rachid MADRANE fait aussi partie des pressentis pour succéder à Laurette ONKELINX à la présidence du PS bruxellois. Mais est-il candidat ? Pour quoi faire et pour quelles relations avec le Boulevard de l'Empereur ? Rachid MADRANE est l'invité de Rachel CRIVELLARO.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS