Matin Première - 23/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Jacques SCHRAUWEN pour Les voyages de JHEN au château de MALBROUCK, de Jacques MARTIN et Olivier WEINBERG. Le château de MALBROUCK, un château du XVe siècle totalement conservé, se trouve en Lorraine, non loin de la Belgique. Il accueille jusqu'au 30 novembre HERGE : une vie, une oeuvre, une exposition consacrée au maitre de la ligne claire.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Cathy MASSART pour le festival Ca jazz à Huy, du 24 au 28 juillet. Pour cette 37ième édition, la plupart des concerts proposés aux quatre coins de la ville seront gratuits.

Frédéric FAUX, correspondant RTBF en Suède. Pour promouvoir d'une manière originale le tourisme, l'office Visit SWEDEN met sur pied l'opération Edible contry, le pays qui se mange. L'idée est de mettre à disposition des touristes des tables dans treize lieux emblématiques de la Suède, autour desquels on peut récolter, cueillir ou pêcher les ingrédients de son repas...



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pierre-Yves MEUGENS s'entretient avec Nadia SALAH, directrice des rédactions du groupe de presse marocain L'économiste, à Casablanca. Il y a 20 ans, le 23 juillet 1999, MOHAMMED VI succédait à son père HASSAN II à la tête du Maroc. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé au Maroc ?



07H25 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée.

Houston, we've had a problem ! Le programme Apollo se poursuit dans les années 70. Mais pourquoi la mission Apollo 13 est plus compliquée que les autres. Malgré le problème que rencontre cette mission, les Etats-Unis dominent la conquête spatiale. Les Russes n'arriveront pas à combler leur retard sur les Américains...et abandonneront définitivement leur route vers la lune.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le conseil lecture d'Eric HAGELSTEEN, de la librairie CANDIDE, à Bruxelles : L'Art de perdre d'Alice ZENITER.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Désormais ministre bruxellois du Budget, Sven GATZ, Open VLD, a bravé l'état-major de son parti et renvoyé le MR a ses chères études. Mais pour quel résultat ? Quelle est la patte libérale flamande dans le nouveau gouvernement de gauche bruxellois ? La fronde de Sven GATZ a-t-elle fragilisé son parti alors que les négociations en Flandre et au Fédéral patinent ? Le cavalier seul de la régionale bruxelloise de l'Open VLD est-il le signe d'une rupture entre Flamands de Flandre et de Bruxelles ? Pour en parler, Rachel CRIVELLARO reçoit dans la matinale, Sven GATZ.

