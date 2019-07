Matin Première - 19/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Adrien JOVENEAU pour l'étape du Beau Vélo de Ravel ce samedi dans la région d'Amay, une étape de 31 kilomètres et, dans la nuit du 20 au 21 juillet, rendez-vous pour une balade très sportive de 134 kilomètres, de Hannut vers Namur. Apothéose de cette longue randonnée : une croisière sur la Meuse aux petites heures du matin !



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Sophie BREMS pour le festival Tomorrowland. Interview de Rudy LEONET qui nous parle de la grand-messe de l'électro et de la techno où pas moins de 700 dj's se produiront deux week-ends de suite sur le site de Boom, près d'Anvers & Philippe HERMAN. Ce week-end, pour la troisième année consécutive, vous pourrez découvrir à Marche-en-Famenne des centaines de statues vivantes. C'est le statues en Marche, un spectacle gratuit.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. On s'achemine vers une taxation mondiale des GAFA. Un consensus dans ce sens a été trouvé au G7, qui se tient actuellement à Chantilly, au Nord de Paris. A quoi servirait cette taxation ? Est-elle applicable ? Pour en parler, Pascal CLAUDE reçoit Vanessa MAETZ, députée cdH, auteure d'une proposition de taxation des GAFA en Belgique, et,par téléphone, Roland GILLET, professeur de finances à la Sorbonne et la Solvay Brussels School de l'ULB.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. La mission Apollo 11 revient sur terre avec 21 kilos de roches lunaires. Des fragments seront analysés en Belgique.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le conseil lecture d'Isabelle WAUTELET, de la librairie Croisy à Bastogne : Les déracinés de Catherine BARDON.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Il y a 50 ans, jour pour jour, les trois astronautes d'Apollo 11 étaient en route pour la Lune. L'équipage mettra encore 2 jours pour atteindre le sol lunaire.

En quoi cette épopée a-t-elle encore un impact sur la conquête spatiale ? Quels sont les enjeux politiques et scientifiques ? Que peut-on encore découvrir ? Est-ce réaliste d'annoncer le retour sur la Lune, ou une mission humaine vers Mars ? Thomas GADISSEUX en parle avec un astronome et astrophysicien belge, Michaël GILLON.

