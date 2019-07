Matin Première - 18/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Gilles GOETGHEBUER. Comment les Russes ont influencé les sciences du sport ? Les Russes sont-ils les champions du dopage, même en football ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Grégory FOBE pour la procession de la Madeleine à Jumet, dans le Hainaut, une procession reconnue patrimoine immatériel par l'Unesco en 2012.

Nicolas RONDELEZ est à Nismes, dans le sud de la Belgique. Le Fondry des chiens est une curiosité géologique : un large gouffre de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. En son centre, des pitons de roches forme un dédale et autour du trou, les visiteurs peuvent admirer une vingtaine d'orchidées sauvages. Un site à visiter gratuitement.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE - ACCORD GOUVERNEMENTAL A BRUXELLES. Pascal CLAUDE & Thomas GADISSEUX reçoivent Céline FREMAULT, ex ministre et député cdH et Bernard CLERFAYT, Défi, bourgmestre de Schaerbeek.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. C'est fait. Des hommes ont foulé le sol lunaire. De retour sur terre, les trois astronautes entament un tour du monde. Le 9 octobre 1969, ils arrivent en Belgique où une foule très nombreuse les attend à l'aéroport et dans les rues de Bruxelles.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le conseil lecture de Bernard QUICKELS, de la librairie La Traversée à Verviers : Les fantômes du vieux pays de Nathan HILL.



07H45 LES INVITES DE MATIN PREMIERE - ACCORD GOUVERNEMENTAL A BRUXELLES. Thomas GADISSEUX reçoit Zakia KHATTABI, négociatrice et co-présidente d'ECOLO & Laurette ONKELINKX, négociatrice et cheffe de file PS Bruxellois.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE