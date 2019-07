Matin Première - 17/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec le professeur de philosophie Matthieu PELTIER. Comment accepter le réel ? La leçon du philosophe Sénèque.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Philippe COLETTE. Les Francofolies de Spa auront lieu du 18 au 21 juillet. Outre les têtes d'affiches comme ANGELE, BRUEL ou ORELSAN, de jeunes groupes ou artistes tentent leur chance. Ils sont encadrés par le collectif liégeois" ça balance".

Les Catalans ont une tradition spectaculaire. Chaque week-end, ils organisent des démonstrations et des concours de Castells, des pyramides humaines de plusieurs centaines de personnes. Henry DE LAGUERIE a assisté à une de ces démonstrations au cœur de Barcelone.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pascal CLAUDE reçoit Arnaud RUYSSEN pour Belgique en question(s), une série radio en trois parties diffusée mercredi, jeudi et vendredi à 18h20 sur LP et Auvio. La série répond à cette question : pourquoi depuis 50 ans en Belgique on n'arrive pas à sortir d'une crise perpétuelle ?



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le conseil lecture d'Isabelle DELHAYE, de la librairie Le petit bouquineur à Ottignies : Le saut de l'ange de Lisa GARDNER.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Le MR sera dans l'opposition en région bruxelloise. Les négociations se terminent sans eux, et avec les libéraux flamands... après un ultime bras de fer.

La cheffe de file MR en région bruxelloise, Françoise SCHEPMANS sera l'invitée de Thomas GADISSEUX ce mercredi matin. Quelles traces cette ultime tentative d'intégrer les négociations bruxelloises va-t-elle laisser sur les autres négociations en cours ?

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE