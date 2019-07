Matin Première - 16/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Pasquale NARDONE. Est-il possible de contrôler ses rêves ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Stéphanie VANDRECK pour Cyrano de Bergerac, mise en scène par Thierry DEBROUX, un classique du théâtre à l'Abbaye de Villers-la-Ville. Le succès est tel que Patrick DE LONGREE, le producteur en interview, a prévu une semaine supplémentaire de représentations. A voir jusqu'au 17 août.

Françoise BARE pour Ruy Blas de Victor HUGO au château de Grignan, dans la Drôme, jusqu'à la fin août et ensuite, à l'automne, au théâtre de Liège.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pascal CLAUDE s'entretient avec Tiken FAH JAKOLY. Le musicien de reggae ivoirien aux 25 ans de carrière vient de sortir son dernier album Le monde est chaud.

Au sommaire de l'interview : le réchauffement climatique, l'agriculture, le contact avec la nature, l'état de l'Afrique ( la mauvaise gouvernance, la corruption, l'émigration des Africains ) et les solutions qu'il imagine.



07H24 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Le 16 juillet 1969, le lanceur Saturne 5 décolle et emporte les trois astronautes vers la lune. Après 3 jours de voyage, la vaisseau s'approche de la lune. José FOSTIER, envoyé spécial de la RTB à l'époque, raconte comment les astronautes procèdent pour ralentir l'engin de plus en plus proche de la lune. Pour les musiciens, la lune est une source d'inspiration. Florilèges de chansons évoquant le lune avec Rudy LEONET.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le conseil lecture de Nicolas JAVEAU de la librairie Pax à Liège : Et quelquefois j'ai comme une grande idée de l'écrivain américain Ken KESEY.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Jean-Pascal LABILLE, patron des mutualités socialistes. Au sommaire de l'interview : le défi des soins de santé, qui risquent probablement de se retrouver au cœur des négociations fédérales... si elles démarrent un jour.

