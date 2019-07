Matin Première - 15/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Pierre HERMANT. Une alternative à l'embauche classique ; le reskilling ou le recrutement de personnes non compétentes pour le job mais très motivées et formées après avoir été embauchée.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Grégory FOBE pour le festival Eté divert à Charleroi jusqu'au 24 août dans trois lieux différents : la Ruche théâtre, le Marignan et le Poche & Nicole DEBARRE pour My first lady au château du KARREVELD (Festival Bruxellons), jusqu'au 7 septembre.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pascal CLAUDE reçoit Irène KAUFER, auteure et membre de Garance, une association qui lutte sur les violences basées sur le genre. Trois plaintes pour viol ont été déposées par des jeunes femmes ce week-end lors du festival de Dour. La réaction de la police prodiguant des conseils comportementaux ou vestimentaires aux femmes a en fait sursauté plus d'un.e, notamment sur les réseaux sociaux. Dans une carte blanche parue ce week-end sur rtbf.be, Irène KAUFER rappelle que le seul responsable d'un viol est l'agresseur, pas les personnes violées.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le conseil lecture d'Ariane HERMAN de la librairie Tulitu à Bruxelles : Mercy, Mary, Patty de Lola LAFON.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Germain MUGEMANGANGO, chef de groupe PTB au parlement wallon. Alors qu'une coalition arc-en-ciel se dessine en Wallonie, que fait le PTB ? La parti a décidé de rester au balcon, mais pour y faire quoi ? A Bruxelles aussi, le PTB siègera dans l'opposition. Quels sont les projets que pourraient soutenir les élus PTB depuis l'opposition ?

