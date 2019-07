Matin Première - 12/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Adrien JOVENEAU, pour le Beau Vélo de Ravel qui poursuit sa route. Ce samedi, la balade à vélo de 22,5 kilomètres dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, s'arrêtera notamment dans les villages de Mornimont, Soye, Floriffoux et Malonne. Invités: Adeline CHARLIER, porte-parole des Jeunes pour le climat, Alexandra TONDEUR, championne de triathlon et le Grand Jojo.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Stéphanie VANDRECK. Le festival Musica Mundi revient du 14 au 28 juillet au château du lac de Genval. 67 jeunes talents de 10 à 20 ans vont se perfectionner auprès des grands noms du violon, du piano ou de la harpe. Ils se produiront tous les soirs au château.

Philippe HERMAN. De jeudi à dimanche, la Place des Trois fers à Bertrix accueillera une vingtaine d'artistes lors du Baudetsival, avec notamment SOPRANO, MUSTI, BERTIGNAC et HYPHEN HYPHEN. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus. Un record pour cette huitième édition.



07H10 LE PARTI PRIS DE Thomas ORBAN, médecin, président de la SSMG, la société scientifique de médecine générale & Christine DEBEER, médecin homéopathe à Anderlecht. La France a décidé de dérembourser totalement l'homéopathie d'ici à deux ans. En Belgique, l'homéopathie est partiellement remboursée via les assurances complémentaires. Si la France décide de ne plus rembourser l'homéopathie, c'est pour des raisons de coût mais également parce que une haute instance a conclu que les médicaments homéopathiques n'ont pas plus d'efficacité qu'un placebo.

Alors, l'homéopathie, ça marche ou pas ?



07H25 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Ca y est, la fusée Apollo 10 décolle sans encombre le 18 mai 1969. Les trois astronautes se dirigent vers la lune. Leur objectif est de la contourner pour observer sa face cachée. Cette mission est une répétition avant LA prochaine grande mission: marcher sur la lune !



07H40 LES COULISSES DES POUVOIRS - EUROPE. Sandro CALDERONE. L'Europe est-elle responsable de la défaite d'Alexis TSIPRAS aux élections législatives du 7 juillet en Grèce ?



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Où est passé la mobilisation pour le climat ? Quel en est encore l'écho politique ? Au niveau belge, tout comme au niveau européen, c'est le brouillard politique. Et les enjeux environnementaux sont perdus parmi les tractations politiques. Pour en parler, Thomas GADISSEUX reçoit ce vendredi Pierre LARROUTUROU, député européen social-démocrate et économiste français à la base du Pacte Finance Climat, un projet européen pour mettre la finance au service du défi climatique.

