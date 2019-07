Matin Première - 11/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Pasquale NARDONE. Est-ce qu'il y aura bientôt de la viande artificielle dans nos assiettes ? Quel est l'intérêt de faire ça et peut-on encore parler de viande ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Juliette PITISCI en randonnée entre Gesves et Ciney, en province de Namur, à la découverte de magnifiques paysages et d'œuvres d'art &

Anne LEMAIRE pour la 30ième édition du festival interculturel du Conte qui a lieu ce week-end à Chiny.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pascal CLAUDE reçoit le journaliste, chroniqueur et auteur Rik VAN CAUWELAERT pour évoquer les négociations politiques bloquées en Flandre & Joyce AZAR, journaliste à la VRT, chroniqueuse à la RTBF et cofondatrice du site Daardaar à l'occasion du match d'improvisation bilingue Néerlandais - Français au théâtre Mercelis à Ixelles ce vendredi soir.



07H25 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Ce matin, la mission Apollo 10 doit mener les Américains encore plus près de leur objectif final + l'influence de la lune sur certains phénomènes terrestres.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur d'Anne-Marie LALLEMENT de la librairie Le rat des champs : Cuisine tatare et descendance d'Alina BRONSKY.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. ECOLO est-il prêt à démarrer des négociations avec le MR ? Que vont répondre les Verts à l'invitation du PS pour une rencontre exploratoire avec les libéraux ? Les instances du parti se réunissent ce mardi soir. Le co-président d'Ecolo, Jean-Marc NOLLET est l'invité de Thomas GADISSEUX ce mercredi matin.

