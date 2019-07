Matin Première - 10/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Jean-Philippe DUCART, porte-parole de Test-achats. Les magasins zéro déchet : la solution pour consommer proprement ? Test-achats a enquêté auprès de 11 enseignes d'épiceries sans emballages et des consommateurs ont également fait part de leur expérience. Quelles sont les conclusions de TA sur la qualité, la sécurité alimentaire, les prix, l'étiquetage de ces magasins propres ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Nicole DEBARRE pour l'exposition saisonnière des fresques du peintre Paul DELVAUX, des fresques réalisées dans les années 50, influencées par l'Antiquité, une des passions du peintre & Françoise BARE. Les compagnons d'Emmaüs Pointe-Rouge à Marseille ont eu la riche idée d'installer des cabanes de livres... sur les plages !



07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. La note coquelicot du PS et d'ECOLO est recalée par les autres partis. Que pense la société civile des intentions et propositions du duo PS-ECOLO ? La société civile qui a été reçue par les deux partis s'est-elle faite instrumentalisée ? Les marches pour le climat ont-elles servi à quelque chose ? Certains jeunes semblent en douter. Pour évoquer ces thèmes, Pascal CLAUDE reçoit Nicolas VAN NUFFEL, responsable du département Plaidoyer au CNCD-11 11 11. Nicolas VAN NUFEL a été reçu deux fois par le PS et ECOLO.



07H23 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Ce matin, les difficultés financières de la NASA à la fin des années 60 : elle n'a plus un dollar et son directeur James WEBB démissionne. Malgré tout, l'entreprise soigne son image en envoyant des astronautes et ambassadeurs partout dans le monde, et notamment en Belgique.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur d'Yves LIMAUGE de la libraire A livre ouvert à Bruxelles : Jeu blanc de Richard WAGAMESE.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. La vice-présidente des gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles Alda GREOLI, cdH, est l'invitée de Thomas GADISSEUX. Elle a toujours milité dans les rangs politiques pour ouvrir les débats aux acteurs de la société civile. Elle a elle-même incarné, en tant que ministre, le grand écart du cdH, gouvernant à la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le PS, et, à la Région wallonne avec le MR. Pourquoi Alda GREOLI rejette-t-elle la proposition coquelicot du PS et d'ECOLO ?

