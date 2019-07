Matin Première - 09/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Jacques SCHRAUWEN pour la BD Le football de Bastien VIVES, qui porte un regard amusé mais critique sur le foot.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Isabelle PALMITESSA. Le festival de Dour & Frédéric FAUX, correspondant RTBF en Suède. Si vous êtes fans de la série Millenium, vous devez visiter la ville de Stockholm. Deux fois par semaine, il est possible de suivre les traces de la hackeuse Lisbeth SALANDER et du journaliste Mickael BLOMQVIST, dans le quartier mythique SÖDERMALM, là où a été tournée la série.



07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pascal CLAUDE s'entretient avec Sébastien BOUSSOIS, docteur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient et Véronique de Viguerie, une des premières photo-reporter à avoir couvert le conflit au Yémen. Cela fait 5 ans que la guerre a éclaté au Yémen.



07H23 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Ce matin, focus sur Apollo 7, la première mission américaine habitée, qui veut à tout prix acheminer un homme sur la lune.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Laurence MERVEILLE de la librairie Antigone à Gembloux : La promesse du bonheur de Justin CARTWRIGHT.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE en duplex de Namur. Thomas GADISSEUX s'entretient avec Willy BORSUS, MR, ministre-président wallon sortant. Où va la Wallonie ? Le MR rejette la note coquelicot présentée aux députés wallons par le PS et ECOLO. Alors que fait-on ? En quoi les libéraux sont-ils prêts à « mouiller le maillot » ? Et si cela dure, quel est le contexte wallon ? Quels sont les risques ?

