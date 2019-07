Matin Première - 08/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Benoit GODART, porte-parole sécurité routière et mobilité à l'Institut VIAS, l'Institut Belge pour la sécurité routière. Le principe de la tirette existe depuis 5 ans. En quoi cela consiste ? Ce principe est-il bien appliqué sur le terrain ? Les conducteurs sont-ils convaincus de son utilité ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Jean-Claude HENNUY. La douzième édition de Louvain-la-Plage s'est ouverte jeudi jusqu'au 4 août. La plage s'est agrandie cette année avec une zone plus calme. Tous les samedis, il y aura des concerts avec, notamment, Dead Man Ray le 12 juillet et Eiffel le 26 juillet & Françoise BARE au festival d'Avignon.



07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pascal CLAUDE s'entretient avec Alexia KEFALAS, correspondante RTBF à Athènes. Les Grecs se sont rendus aux urnes dimanche pour des législatives anticipées. C'est la droite conservatrice qui a gagné. Qui est Kyriakos MITSOTAKIS, le leader de Nouvelle Démocratie, le parti qui a emporté le scrutin ? Quel est son programme ? Pourquoi cette échec de TSIPRAS ? Après tant d'années d'austérité, les grecs peuvent peuvent-ils maintenant espérer de meilleures conditions de vie ?



07H23 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Aujourd'hui, l'affrontement entre l'URSS et les Etats-Unis. Les deux puissances mettent le paquet pour être les premiers à marcher sur la lune. Et c'est les Soviétiques qui envoient des sondes sur la lune, bien avant les Américains.



07H31 ECO MATIN. Maxime PAQUAY. Est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une fédération patronale verte ?



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Raphaël LE TOUX, de la librairie Livres aux Trésors à Liège : Une mort qui en vaut la peine de Donald RAY POLLOCK.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Les Verts et le PS ont donc envoyé leur note commune aux différents députés wallons. Est-ce du bluff ? Comment décoder la démarche du PS et d'Ecolo ? L'invité de Thomas GADISSEUX est Vincent de COOREBYTER, professeur de philosophie sociale et politique à l'ULB. Un mois et demi après avoir été voté, les Belges partent donc peu à peu en vacances... et la Belgique s'apprête à passer l'été, sans solution politique. Est-on en train réellement d'entendre le signal de l'électeur ? Que signifie la démarche d'associer la société civile ?

