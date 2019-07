Matin Première - 05/07/2019

Plus de spectacle sur le Tour de France

La restructuration en vue chez Deutsche Bank et les retombées économiques pour la Ville de Bruxelles grâce au Tour

7:12 - Le plus de Matin Première

54e édition des Vacances théâtre de Stavelot et le festival Juillet d’Aulne

Le Tour de France et la fête populaire d'hier occupent toutes les Unes

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Adrien JOVENEAU pour l'étape du Beau vélo ce samedi à Arlon.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Philippe COLETTE pour La 54ième édition des Vacances théâtre de Stavelot & Cédric LORIAUX pour la 36ième édition du festival Juillet d'Aulne.



07H11 LE PARTI PRIS SPECIAL TOUR DE FRANCE, avec Jérôme CADET, journaliste à France Info et Samuël GRULOIS.



07H23 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Aujourd'hui, on s'intéresse au programme Gemini, phase préparatoire des futures missions Apollo.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur d'Etienne PIRET, de la librairie de la Reine à Binche : Les Dukay de Lajos ZILAHY.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. A quelques heures du Grand départ du Tour de France, Thomas GADISSEUX reçoit le patron du cyclisme mondial, David LAPPARTIENT.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT