Matin Première - 04/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Jean-Philippe DUCART, porte-parole de Test-Achats. La vente de bières sans alcool explose. Comment arrive-t-on à faire une bière sans alcool ? Le goût est-il différent ? Trouve-t-on facilement des bières NA dans les cafés et les bars ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Kamel AZOUZ. Découverte d'un endroit surprenant : le désert de Lommel, un désert perdu au milieu d'une immense forêt de pins parsemée de lacs & Monica WACHTER pour les spectacles gratuits aux Abattoirs de Bomel, à Namur, ce vendredi de 16h jusqu'à la fin de la nuit. Avec notamment 3 spectacles de la Compagnie des bonimenteurs, des conteurs et le spectacle L'Odyssée pour les nuls.



07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT s'entretient avec Françoise BARE en direct du Festival d'Avignon qui commence aujourd'hui. Pourquoi les spectacles et artistes Belges sont-ils si populaires à Avignon ?



07H22 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet, Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Face à l'avance des Russes dans la conquête spatiale, les Américains n'ont maintenant qu'un objectif en tête : envoyer un homme sur la lune dans les 10 années à venir. Mais pour se poser sur la lune, il faut connaître un maximum de ces caractéristiques. Le travail ne manque donc pas mais un homme a déjà u peu débroussailler le terrain : le cinéaste Georges MELIES.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur d'Hannah ROELS de la librairie internationale Passa Porta à Bruxelles : La douleur porte un costume de plumes, de l'auteur anglais Max PORTER.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. La capitale est-elle prête pour accueillir le grand départ du Tour de France ? Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe CLOSE, est l'invité de la matinale.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT