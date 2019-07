Matin Première - 03/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec le notaire Marc VAN BENEDEN. Avant de partir en vacances, certaines personnes pensent à mettre de l'ordre dans leurs papiers au cas où elles auraient un accident. Que faut-il régler en priorité ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Cathy MASSART pour la 22ième édition du festival Les Tchafornis ce week-end à Engis, un festival dédié à la musique et aux arts de rue & Françoise BARE pour la cinquantième édition des Rencontres de la photographie d'Arles.



07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT s'entretient avec Hervé VERHOOSEL, porte-parole principal du Programme alimentaire des Nations Unies. En République Démocratique du Congo, 13 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Dans ces 13 millions de personnes, 5 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. La RDC est la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen. Pourquoi une telle situation et comment y remédier ?



07H22 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Après l'exploit de Youri GAGARINE, les Américains devaient réagir en envoyant eux aussi un astronaute autour de la terre. Mais comment faire pour battre les Russes ?



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur de Pierre CERFONTAINE de la librairie L'Oiseau-Lire à Visé :

F d'Antonio XERXENESKY.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Comment expliquer le grand marchandage, le grand cafouillage européen ? On décortique la situation avec le chef de file des Verts européens, l'euro-député ECOLO Philippe LAMBERTS, en duplex de Strasbourg. Les Verts qui, avec les libéraux et centristes européens, sont en train de redistribuer les cartes du jeu politique européen. Pourquoi ? Comment ? Avec quels objectifs ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT