Matin Première - 02/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Pasquale NARDONE. Comment l'hydre sait faire repousser une tête unique quand on lui la coupe ?



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Hugues DECALUWE pour la douzième édition d'ARTour qui a débuté dimanche dans la région du Centre. 10 lieux culturels et sites remarquables exposent des œuvres d'artistes contemporains belges et internationaux.

Maurine MERCIER, correspondante RTBF en Tunisie, pour le festival Manarat, le festival du cinéma méditerranéen de Tunisie.



07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. La ville de Bruxelles a signé ce lundi la charte de sécurité routière SAVE. Mehdi KHELFAT reçoit Koen VAN WONTERGHEM, administrateur délégué de l'asbl Parents d'enfants Victimes de la Route - SAVE. L'association, créée par des familles qui ont perdu un enfant dans un accident de la circulation - vise à encourager les administrations locales à mener une politique ambitieuse en matière de sécurité routière.



07H22 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. 14 avril 1961, le retour triomphal du cosmonaute Youri GAGARINE, le premier homme en orbite autour de la terre.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, le coup de cœur d'Isabelle LAMBERT, de la librairie Livre's à Marche-en-Famenne : La nature exposé d'Erri DE LUCA.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Et si c'était lui... la relève du MR ? A l'heure où certains libéraux sont sur le départ, ou souhaitent partir, Jean-Luc CRUCKE apparait comme la personnalité du MR qui tissent des liens avec les autres formations politiques. Or, pour l'heure, le MR est isolé côté francophone. Comment expliquer la situation ? Quel regard Jean-Luc CRUCKE pose-t-il sur le contexte politique ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT