Matin Première - 01/07/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Pierre HERMANT. La longevity econmy ou le business de l'anti-âge.



06H53 LE JOURNAL DES FESTIVALS ET DE L'EVASION. Françoise BARE pour le festival musical de Namur qui vous propose, à l'église Saint-Loup de Namur, à la chapelle du séminaire et à l'abbaye de Floreffe, un répertoire qui va du baroque au jazz, du classique au tango et de la musique contemporaine aux musiques du monde

Chloé GOUDENHOOFT, correspondante RTBF à Londres. Jusqu'au 6 juillet, le Greenwich and Docklands Internation Festival prend ses quartiers à l'Est de Londres. Un festival gratuit qui propose des performances de théâtre et de danse.



07H11 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Marianne DONY, professeur de droit de l'Union européenne et spécialiste en droit économique à l'ULB. Qui va prendre les rênes des postes clés de l'Union européennes ? Les nouveaux chefs de l'Union, du Conseil, de la diplomatie et de la banque européenne pourraient être connu ce dimanche soir, si Paris et Berlin arrivent accorder leurs violons. Le poste de président du parlement européen sera, lui, annoncé lors de la séance plénière ce mercredi 3 juillet.



07H22 LA SERIE DE L'ETE. VOYAGES SANS GRAVITE. Il y a 50 ans, l'homme posait un pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Jusqu'au 21 juillet Sophie BREMS nous propose de revivre cette extraordinaire épopée. Pour ce premier volet, retour sur le premier vol en orbite autour de la terre par un certain Youri GAGARINE.



07H37 LE COUP DE CŒUR D'UN LIBRAIRE. Chaque jour de l'été, Nicole DEBARRE s'arrête chez un libraire indépendant. Ce matin, c'est Régis DELCOURT, de la librairie Point-virgule à Namur qui nous conseille un livre pour les vacances : Le mur invisible de Marlène HAUSHOFER.



07H45 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Les discussions autour de la succession de Jean-Claude JUNCKER; Charles MICHEL sera-t-il nommé à une haute fonction européenne ? Quels sont les enjeux derrière l'attribution des différentes postes ? Invité de Thomas GADISSEUX : un fin connaisseur des coulisses européennes, Gérard DEPREZ, ministre d'état, vice-président du MR et ancien député européen.

