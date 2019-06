Matin Première - 28/06/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Pasquale NARDONE. La nouvelle horloge atomique de la Nasa sera 50 fois plus précise que les GPS. Embarqué à bord de missions spatiales, ce petit appareil offrira une précision et une stabilité inégalées. Comment fonctionnera ce petit bijou de technologie ?



06H55 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Michel DUFRANNE pour Equipiers de Grégory NICOLAS, une non-fiction narrative et Mort contre la mort, un polar de Jorge ZEPEDA PATTERSON, deux livres consacrés au cyclisme et plus particulièrement aux relations au sein d'une équipe et d'une course.



07H11 LE PARTI PRIS D'Alain GERLACHE & François GEMENNE.

1. Fin de mission au fédéral pour les deux informateurs ? Et après ... ?

2. Boris JOHNSON a-t-il des chances de remplacer Teresa MAY ?



07H36 LES COULISSES DES POUVOIRS - Olivier HANRION. Qui seront les prochains dirigeants des cinq postes clés de l'Europe: la tête de l'Union, du Conseil, du Parlement, de la diplomatie et de la banque européenne ? Comment trouver une solution à ce casse-tête...européen ?



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. En direct de TONGRES. Le nouveau président de la Chambre, Patrick DEWAEL est l'invité de Thomas GADISSEUX. Le libéral flamand retrouve le perchoir de l'Assemblée - peut-être provisoirement - dans un contexte particulier. Depuis la rentrée, il a du faire preuve d'originalité avec le règlement pour faire barrage à l'extrême droite. Patrick DEWAEL a été élu à une large majorité, à l'exception du bloc nationaliste ( NVA et Vlaams Belang ). Est-ce le début d'une alliance fédérale pour débloquer la situation politique ?

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS