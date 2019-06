Matin Première - 27/06/2019

7:11 - Le plus de Matin Première

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Jean-Claude VERSET. Les voitures autonomes sont-elles si intelligentes que ça ?



06H55 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Cindya IZZARELLI. Comme Hyde Park à Londres, Charleroi aura bientôt son Speakers Corner. Ce sera le 7 juillet dans le Parc Reine Astrid. Coup de gueule, réflexion sur l'actualité, textes poétiques, chacun pourra s'exprimer !



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Alexis de SWAEF, président de la ligue des droits de l'Homme pour la Belgique francophone et Mehdi KASSOU, coordinateur de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Réaction face à la situation du bateau Sea watch, qui a décidé de forcer le blocus italien - en se rendant au port de Lampedusa - pour mettre fin à la souffrance des migrants à bord + réaction à la candidature de Didier Reynders au Conseil de l'Europe, l'Europe qui est souvent pointé du doigt pour son immobilisme dans la crise des réfugiés.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Etes-vous joignables pour le trvail pendant vos jours de congés ?



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Elle est l'un des membres belges les plus actifs de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Petra DE SUTTER ( sénatrice Groen ) est l'invitée de la matinale ce jeudi. Au sommaire : le vote de l'assemblée pour nommer le ou la secrétaire général.e. Cela s'est joué aux coudes à coudes jusqu'à la dernière minute, pourquoi ? Quels sont les enjeux de cette nomination ? En quoi le rôle du Conseil de l'Europe doit-il être renforcé ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT