Matin Première - 26/06/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Mathieu PELTIER. Philosophiquement parlant, vu l'urgence climatique, pourquoi les changements prônés n'ont-ils pas lieu ? Pourquoi tant d'immobilisme ?



06H52 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Pascal GOFFAUX pour une exposition à l'Abbaye de Villers-la-Ville consacrée à la conquête spatiale et qui met à l'honneur le sculpteur Belge Paul VAN HOEYDONCK.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT. Un mois après les élections législatives et régionales, ou en est-on dans les négociations ? Pour quelles coalitions ? On fait le point avec Caroline SAGESSER, chargée de recherches au sein du secteur socio-politique du CRISP.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Les communes ont-elles encore les moyens de payer les pensions de leurs fonctionnaires statutaires partis à la retraite ? C'est la question que pose une étude de la banque Belfius.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Il a quitté le perchoir, ses mandats politiques et n'a pas été réélu. Siegfried BRACKE a-t-il retrouvé sa liberté de parole ?

L'ancien président de la Chambre en appelle à un "pouvoir fort", un gouvernement flamand soutenu par l'extrême droite. La N-VA dit vouloir accélérer le tempo mais dans quelle direction ? Comment décoder l'attitude des nationalistes ? Siegfried BRACKE est contre le cordon sanitaire vis-à-vis du Vlaams Belang. Il nous expliquera pourquoi.

