Matin Première - 25/06/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Jacques SCHRAUWEN pour Irena - Tome 4 : je suis fier de toi de Séverine TREFOUEL, David EVRARD et Jean-David MORVAN.



06H52 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Olivier DEPRIS pour ce qui pourrait devenir l'album de l'été: "Bird songs of killjoy" d'Azniv KORKEJIAN, plus connue sous le nom de BEDOUINE.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Vladimir POUTINE a décidé ce lundi de prolonger jusqu'à fin 2020 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux, en représailles aux sanctions économiques décrétées par les Américains et Européens contre Moscou pour son rôle dans la crise ukrainienne (sanctions prolongées d'un an jeudi dernier). Dans le même temps, le Conseil de l'Europe, qui se tient à Strasbourg jusqu'à vendredi - discutera notamment de l'expulsion de la Russie de son assemblée. Un pas supplémentaire dans l'escalade entre Occidentaux et Russes ? Pour évoquer cette problématique, Mehdi KHELFAT reçoit Denis JACQMIN, chercheur au GRIP, spécialiste de l'Europe.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Lufthansa a annoncé que Brussels Airlines ne sera plus intégrée à la filiale low-cost Eurowings. Comment se positionne Brussels Airlines dans le marché aérien ?



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Que doit-on craindre de cette nouvelle montée de tension entre l'Iran et les Etats-Unis ? Est-ce comparable à une nouvelle guerre froide ? Thomas GADISSEUX reçoit Vincent EIFFLING, spécialiste de l'Iran, chercheur au Centre d'étude des crises et des conflits internationaux. Il décortiquera la situation et la guerre de l'information qui se joue en coulisses.

