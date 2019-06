Matin Première - 07/06/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec le scientifique Pasquale NARDONE.



06H55 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Michel DUFRANNE pour Manhattan chaos de Michaël MENTION, une plongée en apnée au cœur du New York Jazzy.



07H10 LE PARTI PRIS DE Catherine ERNENS et Alain GERLACHE.

1. Politique: le centre a-t-il encore un avenir ? Le cdH peut-il l'incarner ?

2. Coupe du monde féminine de football: sommes-nous en train de changer de regard sur le foot féminin ?



07H40 LA CHRONIQUE DE Cindya IZZARELLI nous parle du phénomène Marie KONDO dont le livre sur l'art de ranger sa maison est un best-seller international.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Le Roi a dû faire la grimace en apprenant la nouvelle. Selon le Bureau du Plan, la Belgique file vers un déficit budgétaire de 9,6 milliards à l'horizon 2020. Loin de la trajectoire tracée par le gouvernement fédéral sortant. La faute à qui ? Et quelles conséquences alors que les négociations pour une coalition fédérale n'ont même pas commencé? Rachel CRIVELLARO reçoit Sophie WILMES, MR, ministre sortante du Budget. On évoquera également les conséquences du choix du Cdh de rester dans l'opposition pour les Bleus.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT