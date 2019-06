Matin Première - 06/06/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Gilles GOETGHEBUER. Le parcours peu banal de Lance ARMSTRONG, le roi déchu du cyclisme professionnel.



06H55 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Himad MESSOUDI pour le retour de la série Black Mirror et A very english scandal, une mini-série qui relate le scandale politico-sexuel impliquant le député et président du parti libéral Jeremy THORPE, joué par Hugh GRANT.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Françoise BARE, en direct de Colleville-sur-mer dans le département du Calvados en Normandie, pour le 75ième anniversaire du Débarquement des Alliés. La cérémonie phare du D-Day a lieu ce jeudi à 11 heures au cimetière américain, en présence de nombreux chefs d'Etat et aussi de quelques centaines de vétérans.



07H25 L'INSTANT Bruno COPPENS.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX reçoit Maxime Prévot, président du CDH. Son parti vient d'annoncer qu'il faisait le choix de l'opposition pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce qui a dicté ce choix ? Quelles en sont les conséquences politiques ? Après 33 années au pouvoir en Wallonie sur les 38 années d'existence de la région wallonne, dont 15 sans discontinuité, le CDH a reçu de la part de l'électeur "un signal clair, un signal de sanction" . Le parti annonce dans un communique "un travail de refondation interne et de refonte doctrinale radicale". Par quoi ce changement doctrinal doit-il passer ?

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT