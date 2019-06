Matin Première - 05/06/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Jean-Philippe DUCART, porte-parole de Test-Achats. Est-il possible de se protéger des rayons du soleil à prix raisonnable ?



06H55 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER. Pascal GOFFAUX pour Je crois aux Nuits, une exposition de Pierre LIETAERT, une jeune photographe de 29 ans, à voir à la galerie Archiraar à Ixelles jusqu'au 15 juin et sur rendez-vous jusqu'au 15 juillet.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Les élections en Algérie du 4 juillet n'auront finalement pas lieu. Malgré les arrestations parmi les manifestants, les Algériens continuent à se faire entendre dans la rue. Ils réclament une Algérie démocratique. Le président Abdelkader BENSALAH - jugé proche de l'ancien régime - va-t-il être maintenu à son poste ? A quand de nouvelles élections ? Comme au Soudan, l'armée pourrait-elle intervenir violemment pour mettre fin aux manifestations ? Pour évoquer ces questions, Mehdi KHELFAT reçoit Ghaliya DJELLOUL, sociologue à l'UCL, spécialiste de l'Algérie.



07H40 LA CHRONIQUE DE Joyce AZAR. Pourquoi 800 000 citoyens ont voté le 26 mai pour le Vlaams Belang ? Ces électeurs sont-ils tous racistes ?



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Thomas GADISSEUX. Céline TELLIER, secrétaire générale d'Inter Environnement Wallonie. est l'invitée Matin Première.

Elle sera reçue par les négociateurs wallons du PS ce mercredi. Est-ce la gueule de bois pour les associations environnementales ? La coalition "Climat", souhaitée par Ecolo, va-t-elle valser aux oubliettes ? Quels sont les dossiers environnementaux sur lesquels convergent les différents partis ?

Ce mardi, c'est la journée mondiale de l'Environnement. Quelles sont les ambitions pour la Belgique à l'avenir ? La N-VA, premier parti de Flandre, risque de complexifier encore un peu plus la position de la Belgique sur la scène internationale.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT