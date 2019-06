Matin Première - 03/06/2019

Pouvons-nous encore divertir ? En vers et non en prose

06H46 LE MONDE EST PETIT. Bernard DELATTRE, correspondant RTBF à Tokyo. Les femmes se révoltent au Japon contre la clémence dont fait preuve la justice envers les criminels sexuels.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Mehdi KHELFAT reçoit Caroline VAN LAEKEN, infirmière en soins intensifs au CHU Brugmann à Bruxelles. Les infirmier.es des hôpitaux publics bruxellois sont en grève depuis ce dimanche 20 heures. C'est le CHU BRUGMANN qui a débrayé le premier, en mars dernier. Depuis, d'autres hôpitaux de la Région ont suivi le mouvement. Le personnel infirmier est très fatigué, physiquement et moralement. Une fatigue due à une charge de travail qui augmente et à un manque de personnel. Les syndicats réclament une revalorisation des barèmes et de meilleurs conditions de travail.



07H40 LA CHRONIQUE D'Amid FALJAOUI. Attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux ! Le fisc et la justice ne sont jamais bien loin. L'histoire de Laëtitia HALLYDAY est là pour nous le rappeler...



Thomas GADISSEUX reçoit Thierry BODSON. Après les élections, le secrétaire général de la FGTB assure qu'une majorité des Wallons soutient les priorités de la FGTB. Comment le patron wallon du syndicat socialiste voit l'évolution des négociations ? Thierry BODSON plaide pour une coalition PS, Ecolo & PTB. Est-ce réalisable ? Quelle va être l'attitude de la FGTB durant cette phase politique complexe ?

