Matin Première - 21/05/2019

06H14 LES CURIEUX DU MATIN. Cindya IZZARELLI. Tous les soirs à Cannes, acteurs, réalisateurs, producteurs et mannequins foulent le mythique tapis rouge du Festival de Cannes. Mais quelle est l'origine du tapis rouge cannois ?



06H43 L'EUROPE EN CAMPAGNE. Damien SIMONART, correspondant RTBF à Varsovie. En Pologne, l'Eglise occupe une place importante dans la société. Diffusé depuis deux semaines sur internet, un documentaire consacré à la pédophilie dans l'Eglise pourrait faire perdre les Conservateurs.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Des perquisitions ont eu lieu ce lundi après-midi au siège Belge de l'enseigne Carrefour à Evere, en région bruxelloise. L'entreprise française de distribution serait suspectée de pratiques anticoncurrentielles. Elle aurait conclu une alliance d'achats relative à des produits de grande consommation. Quelles sont les règles en matière de concurrence en Belgique et en Europe ? Pourquoi des distributeurs ont intérêt à s'entendre ? Qui est lésé dans ce genre d'affaires ?

Mehdi KHELFAT reçoit Pierre-Alexandre BILLIET, patron du groupe Gondola, la plateforme dédiée à la vente au détail.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis fait une victime : le Yuang.



07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. Jusqu'à vendredi, la matinale accueillie un ou une présidente de parti pour décortiquer les programmes et les enjeux du triple scrutin. Ce mardi matin, c'est Zakia KHATTABI, coprésidente d'ECOLO qui est l'invitée de Thomas GADISSEUX.

Casting et équipe Animateur Mehdi KHELFAT