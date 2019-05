Matin Première - 17/05/2019

06H14 LES CURIEUX. POURQUOI VOTE-T-ON LE 26 MAI ? Ce matin, on s'intéresse à l'Europe avec Alice DEBATIS. Vote-t-on partout en Europe le 26 mai ? Qui va-t-on élire ? A quoi vont servir ces 571 élus européens ?



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Michel DUFRANNE pour la réédition d'un classique de l'Humour anglais : Jeeves & Bertie de P.G. Wodehouse.



07H10 MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. Matin Première décortique les programmes et les mesures des différents partis. Thomas GADISEUX reçoit Olivier MAINGAIN, président de Défi.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Le groupe Delhaize veut réduire massivement l'usage du plastique dans ses rayons. opération de communication ou démarche sincère ?



07H40 MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. Pour la dernière ligne droite de la campagne, Matin Première décortique les programmes et les mesures des différents partis. Thomas GADISSEUX reçoit David PESTIAU, vice-président du PTB.

