Matin Première - 16/05/2019

06H14 LES CURIEUX. Pourquoi vote-t-on ce 26 mai ? Pour élire qui ? A quoi vont servir ces élus ? Avec quel gouvernement à ce niveau de pouvoir ? Ce matin, on s'intéresse aux Communautés avec Philippe WALKOWIAK.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Cindya IZARELLI pour le premier numéro du Grain des choses, une revue sonore participative belge.



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE avec Olivier HANRION. Retour sur le débat de mercredi soir entre six candidats à la présidence de la Commission européenne dans l'hémicycle du Parlement à Bruxelles. Qui pour succéder à Jean-Claude JUNCKER ?

Les candidats sont Frans TIMMERMANS, pour les socialistes, Manfred WEBER, pour le Parti populaire, Jan ZAHRADIL pour l'Alliance des Démocrates et des libéraux, Margrethe VESTAGER pour l'Alliance des démocrates et des libéraux, Ska KELLER pour le Parti Vert et Nico CUE pour la Gauche européenne.



07H26 L'INSTANT JANNIN & LIBERSKI.



07H40 MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. LE DUEL. L'une est ministre bruxelloise, l'autre est la surprise d'Ecolo durant cette législature en région bruxelloise. Thomas GADISSEUX reçoit Céline FREMAULT, candidate CDH pour la région bruxelloise, et Alain MARON, candidat ECOLO également à Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS