Matin Première - 15/05/2019

06H14 LES CURIEUX. POURQUOI ON VOTE LE 26 MAI ? LP vous propose chaque jour de cette semaine un spécial Curieux consacré aux élections. Tous les niveaux de pouvoirs seront examinés à la loupe. Ce matin, on s'intéresse à Bruxelles avec Philippe WALKOWIAK.



06H56 A LIRE, A VOIR, A ECOUTER avec Marie MICHIELS. En attendant la finale, les douze heureux élus du Reine Elisabeth 2019 se retrouvent une semaine, isolés du reste du monde, à la Chapelle musicale de Waterloo. Le but est de se concentrer sur l'imposé et le concerto qu'ils auront choisi. Comment se passent l'arrivée et le séjour dans la Chapelle ? Quelle sera l'œuvre imposée ?



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. 100 000 personnes sont attendues ce samedi à la Pride de Bruxelles. Quelles sont les revendications cette année ? Pierre-Yves MEUGENS s'entretient avec Cyrille PRESTIANNI, président de la Belgian Pride.



07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Une succes story wallonne: la société Glutton a inauguré sa nouvelle usine à Andenne.



07H40 MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. Le duel de ce mercredi opposera deux eurodéputés sortants : Marie ARENA, PS et Philippe LAMBERTS, Ecolo.

