Matin Première - 14/05/2019

06H14 LES CURIEUX. POURQUOI ON VOTE LE 26 MAI ? LP vous propose chaque jour de cette semaine un Curieux consacré aux élections. Tous les niveaux de pouvoirs seront examinés à la loupe. Pourquoi vote-t-on ce 26 mai ? Pour élire qui ? A quoi vont servir ces élus ? Avec quel gouvernement à ce niveau de pouvoir ? Aujourd'hui, on s'intéresse à la Wallonie avec Philippe WALKOWIAK.



06H45 L'EUROPE EN CAMPAGNE. Sungshim COURIER, correspondante RTBF au Danemark. Quels sont les thèmes majeurs de la campagne pour les européennes au Danemark ?



07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Pour évoquer le 72ième festival de Cannes qui commence ce mardi, Pascal CLAUDE reçoit Louis DANVERS. Alors Cannes, c'est toujours le plus grand festival de cinéma du monde ? Cette édition est-elle audacieuse ? Les frères DARDENNE ont-ils des chances de remporter une troisième Palme d'or ?



07H26 L'INSTANT Bruno COPPENS.



07H40 MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. LE DUEL. Thomas GADISSEUX. Leurs deux partis gouvernent ensemble en Wallonie, et s'opposent au niveau fédéral et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment gérer ces grands écarts ? MR et CDH sont-ils alliés dans cette campagne ? Et sur quels thèmes ? Marie-Martine SCHYNS, Cdh, ministre de l'Education, et Pierre-Yves JEHOLET, MR, ministre wallon de l'économie, seront face à face ce mardi.

